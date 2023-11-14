Мельников Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Борис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Николай Борисович

Мать ребёнка: Мельникова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Мельникова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Александр Борисович

Мать ребёнка: Мельникова Марфа Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Марфа Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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