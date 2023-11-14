Мельников Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Николай Борисович
Мать ребёнка: Мельникова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Мельникова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Александр Борисович
Мать ребёнка: Мельникова Марфа Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно