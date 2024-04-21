Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пьяник) Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Пьяник Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пьяник Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Продиус (Пьяник) Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Пьяник Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Школьничка (Пьяник) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Пьяник Максим
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Бойко (Пьяник) Александра (Аксения) Максимовна
Отец ребёнка: Пьяник Максим