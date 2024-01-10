(Незамутдинова) Бибифатиха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиПосле ?.07.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Османов Абдулла
Отец ребёнка: Фейзуканов Осман E1B1B1
д.Медяна
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Османов Карим
Отец ребёнка: Фейзуканов Осман E1B1B1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фейсханова Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы
Отец ребёнка: Фейзуканов Осман E1B1B1
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мэтия
Отец ребёнка: Фейзуканов Осман E1B1B1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Хасяин
Отец ребёнка: Фейзуканов Осман E1B1B1
Смерть
После ?.07.1870
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ