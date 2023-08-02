Дмитриева Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
12.12.1948
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1951
Сын: Дмитриев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Дмитриев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно