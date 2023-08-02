Дмитриева Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
12.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Михаил Иванович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Дмитриев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Дмитриев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
16.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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