(Бушуева) Евдокия Василиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1886 ст.
Отец: Бушуев Василий Тихонов
Мать: не указана
Место жительства
18.08.1902 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
упоминается при крещении Анны незаконнорожденной дочери вд. Марии Агиевой Бушуевой ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 107 стр. АП 57
Место жительства
1904 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 7 стр. АП 70
Смерть
Неизвестно