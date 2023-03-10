(Бушуева) Евдокия Василиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бушуева) Евдокия Василиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1848 и 1852 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: Бушуев Василий Тихонов

Мать: не указана

Место жительства
18.08.1902 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
упоминается при крещении Анны незаконнорожденной дочери вд. Марии Агиевой Бушуевой ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 107 стр. АП 57
Место жительства
1904 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 7 стр. АП 70
Смерть
Неизвестно
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