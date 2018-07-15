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Абдуллин Фарит Файзрахманович

Место рождения

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

26.07.1945

Дата смерти

15.07.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1945

Отец: Абдуллин Файзрахман Исмагилович

Мать: Абдуллина Мамдуха Агмалетдиновна

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Образование
Неизвестно
БашГУ, Уфа, Россия
Средне-специально
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.07.2018
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище № 1. Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
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