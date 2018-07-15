Абдуллин Фарит Файзрахманович
Место рожденияСело Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения26.07.1945
Дата смерти15.07.2018
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1945
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Образование
Неизвестно
БашГУ, Уфа, Россия
Средне-специально
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.07.2018
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище № 1. Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия