Бастрыкина Прасковья Минаевна
Место рожденияСело Русское , Моршанский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Русское , Моршанский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
1782
Рождение ребёнка
1796
Сын: Бастрыкин Тимофей Лукьянович
Отец ребёнка: Бастрыкин Лукьян Макарович
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно