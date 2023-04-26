Бастрыкина Прасковья Минаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Прасковья Минаевна

Место рождения

Село Русское , Моршанский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Русское , Моршанский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
1782

Муж: Бастрыкин Лукьян Макарович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Бастрыкин Тимофей Лукьянович

Отец ребёнка: Бастрыкин Лукьян Макарович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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