Костина (Усова) Клавдия Дмитриевна
Место рожденияМихайловка, Россия
Дата рождения25.12.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1935
Михайловка, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1958
Рождение ребёнка
07.05.1969
Рождение ребёнка
07.05.1969
Смерть
Неизвестно
Вознесенский район, Россия