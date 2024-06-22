Костина (Усова) Клавдия Дмитриевна 25.12.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костина (Усова) Клавдия Дмитриевна

Место рождения

Михайловка, Россия

Дата рождения

25.12.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1935

Отец: Усов Дмитрий Кузьмич

Мать: Усова (Куликова) Ефросинья Прокопьевна

Михайловка, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Иван Ананьевич

Рождение ребёнка
06.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костин Иван Ананьевич

Рождение ребёнка
07.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костин Иван Ананьевич

Рождение ребёнка
07.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костин Иван Ананьевич

Смерть
Неизвестно
Вознесенский район, Россия

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