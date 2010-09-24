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Самохина Ева Юрьевна
Самохина Ева Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.09.2010
Пол
Женский
Отец
Самохин Юрий Николаевич
1984 г.р.
Мать
Харченко Екатерина Каримовна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
NS
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.2010
Отец:
Самохин Юрий Николаевич
Мать:
Харченко Екатерина Каримовна
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