Кравченко (Бабина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Бабина) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.?

Отец: Бабин Николай Николаевич

Мать: Шишкова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марк Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диана Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владислав Иванович

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

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