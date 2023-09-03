Кравченко (Бабина) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.?
Отец: Бабин Николай Николаевич
Мать: Шишкова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марк Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диана Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владислав Иванович
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван