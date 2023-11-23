Раздобарова Матильда Иосиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1933
Сын: Раздобаров Аркадий Игнатович
Отец ребёнка: Раздобаров Игнат Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раздобарова Вера Игнатьева
Отец ребёнка: Раздобаров Игнат Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раздобарова Надежда Игнатьева
Отец ребёнка: Раздобаров Игнат Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раздобарова Любовь Игнатьева
Отец ребёнка: Раздобаров Игнат Георгиевич
Смерть
Неизвестно