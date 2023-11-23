Раздобарова Матильда Иосиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раздобарова Матильда Иосиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1933

Сын: Раздобаров Аркадий Игнатович

Отец ребёнка: Раздобаров Игнат Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раздобарова Вера Игнатьева

Отец ребёнка: Раздобаров Игнат Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раздобарова Надежда Игнатьева

Отец ребёнка: Раздобаров Игнат Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раздобарова Любовь Игнатьева

Отец ребёнка: Раздобаров Игнат Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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