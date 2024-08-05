Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артемий Титович
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Евдокия Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Титович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Андрей Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Титович
Смерть
Неизвестно