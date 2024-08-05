Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1709 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей (2-Й) Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Титович

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Евдокия Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Титович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Андрей Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Титович

Смерть
Неизвестно

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