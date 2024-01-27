Светлышев Степан Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Цвелева Мария Степановна
Мать ребёнка: Светлышева Соломия Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Светлышева Зоя Степановна
Мать ребёнка: Светлышева Соломия Васильевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Светлышев Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Светлышева Соломия Васильевна
с.Лебяжье Курганской обл.
Смерть
1943