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Светлышев Степан Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Цвелева Мария Степановна

Мать ребёнка: Светлышева Соломия Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Светлышева Зоя Степановна

Мать ребёнка: Светлышева Соломия Васильевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Светлышев Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Светлышева Соломия Васильевна

с.Лебяжье Курганской обл.
Смерть
1943
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