Иванова (Ванькова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ванькова) Елена Николаевна

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Место рождения

Пермский край

Дата рождения

13.04.1927

Дата смерти

26.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1927

Отец: Ваньков Николай

Мать: Ванькова Вера Никифоровна

Пермский край
Рождение ребёнка
23.10.1946

Дочь: Багликова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Яковлевич

Игнино, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гутенко Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Яковлевич

Смерть
26.10.2010
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