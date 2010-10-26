Иванова (Ванькова) Елена Николаевна
Место рожденияПермский край
Дата рождения13.04.1927
Дата смерти26.10.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1927
Отец: Ваньков Николай
Пермский край
Рождение ребёнка
23.10.1946
Дочь: Багликова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Яковлевич
Игнино, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гутенко Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Яковлевич
Смерть
26.10.2010