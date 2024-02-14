Лапшин Роман Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1977
Отец: Лапшин Виталий Павлович
Мать: Шмелева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
08.06.1999
Дочь: Лапшина Дарья Романовна
Мать ребёнка: Капустянская Наталья Грегорьевна
Рождение ребёнка
27.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капустянская Наталья Грегорьевна