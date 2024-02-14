Лапшин Роман Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшин Роман Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1977

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1977

Отец: Лапшин Виталий Павлович

Мать: Шмелева Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
08.06.1999

Дочь: Лапшина Дарья Романовна

Мать ребёнка: Капустянская Наталья Грегорьевна

Рождение ребёнка
27.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капустянская Наталья Грегорьевна

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