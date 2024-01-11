Сабирзянов Хайдар Зигангараевич
Место рожденияд. Черки Гришино Буинского р-на РТ
Дата рождения1959
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
д. Черки Гришино Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
25.03.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2021