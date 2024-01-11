Сабирзянов Хайдар Зигангараевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабирзянов Хайдар Зигангараевич

Место рождения

д. Черки Гришино Буинского р-на РТ

Дата рождения

1959

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

д. Черки Гришино Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
25.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2021
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