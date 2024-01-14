Кухтинов Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухтинов Вадим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.2014

Сын: Кухтинов Владислав Вадимович

Мать ребёнка: Лифарь Алина Сергеевна

Рождение ребёнка
03.10.2021

Сын: Кухтинов Константин Вадимович

Мать ребёнка: Лифарь Алина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лифарь Алина Сергеевна

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