Кухтинов Вадим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.2014
Сын: Кухтинов Владислав Вадимович
Мать ребёнка: Лифарь Алина Сергеевна
Рождение ребёнка
03.10.2021
Сын: Кухтинов Константин Вадимович
Мать ребёнка: Лифарь Алина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лифарь Алина Сергеевна