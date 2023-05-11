Колотушкин Корнил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
08.02.1878
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1879
Сын: Колотушкин Михаил Корнилович
Мать ребёнка: Колотушкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1881
Сын: Подгорнов Дмитрий Корнилович
Мать ребёнка: Колотушкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1883
Сын: Колотушкин Иван Корнилович
Мать ребёнка: Колотушкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1883
Сын: Колотушкин Пётр Корнилович
Мать ребёнка: Колотушкина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно