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Колотушкин Корнил Николаевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Колотушкин Николай Иванович

Мать: Колотушкина Просковья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.02.1878

Жена: Колотушкина Евдокия Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1879

Сын: Колотушкин Михаил Корнилович

Мать ребёнка: Колотушкина Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.05.1881

Сын: Подгорнов Дмитрий Корнилович

Мать ребёнка: Колотушкина Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.08.1883

Сын: Колотушкин Иван Корнилович

Мать ребёнка: Колотушкина Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.08.1883

Сын: Колотушкин Пётр Корнилович

Мать ребёнка: Колотушкина Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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