Гуцева Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуцева Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Гуцева Евдокия Фадеевна

Отец ребёнка: Гуцев Фадей

Рождение ребёнка
1915

Сын: Гуцев Павел Фадеевич

Отец ребёнка: Гуцев Фадей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцев Петр Фадеевич

Отец ребёнка: Гуцев Фадей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова-Гуцева Харентина Фадеева

Отец ребёнка: Гуцев Фадей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцева Галина Фадеева

Отец ребёнка: Гуцев Фадей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцев Михаил Фадеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1985
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