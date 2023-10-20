Гуцева Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Гуцева Евдокия Фадеевна
Отец ребёнка: Гуцев Фадей
Рождение ребёнка
1915
Сын: Гуцев Павел Фадеевич
Отец ребёнка: Гуцев Фадей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуцев Петр Фадеевич
Отец ребёнка: Гуцев Фадей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова-Гуцева Харентина Фадеева
Отец ребёнка: Гуцев Фадей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуцева Галина Фадеева
Отец ребёнка: Гуцев Фадей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1985