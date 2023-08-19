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Шильников Федор Евграфович

Место рождения

Мангут, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

05.03.1919

Дата смерти

21.01.1990

Пол

Мужской

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1919

Отец: Шильников Евграф Евлампиевич

Мать: Трухина Ольга Ивановна

Мангут, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
17.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Анастасия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.01.1990
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