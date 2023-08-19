Шильников Федор Евграфович
Место рождения
Дата рождения05.03.1919
Дата смерти21.01.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1919
Рождение ребёнка
09.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
17.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Анастасия Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.01.1990