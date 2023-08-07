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Мамкина Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1854

Отец: Федор Александрович

Мать: Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Мамкин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Мамкин Яков Филиппович

Рождение ребёнка
01.10.1888

Сын: Мамкин Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Мамкин Яков Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамкин Яков Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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