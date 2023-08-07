Мамкина Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1854
Отец: Федор Александрович
Мать: Василиса Алексеевна
Рождение ребёнка
До 1887
Отец ребёнка: Мамкин Яков Филиппович
Рождение ребёнка
01.10.1888
Отец ребёнка: Мамкин Яков Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно