Чирков Артемий (Артюшка) Юдин
Место рожденияпоч. Юдки Чиркова, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1622
Дата смертиПосле 1662
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1622
Отец: Чирков Юда (Юрка) Лазарев
Мать: не указана
поч. Юдки Чиркова, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Чирков Тихон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Чирков Дмитрий (Митка) Артемьев
Мать ребёнка: не указана
поч. подле Кордяги Пашковку речку, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Чирков Лука (Лучка) Артемьев
Мать ребёнка: не указана
поч. подле Кордяги Пашковку речку, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1663
Сын: Чирков Константин (Костка) Артемьев
Мать ребёнка: не указана
поч. подле Кордяги Пашковку речку, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. подле Кордяги Пашковку речку, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1662