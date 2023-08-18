Чирков Артемий (Артюшка) Юдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Артемий (Артюшка) Юдин

Место рождения

поч. Юдки Чиркова, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1622

Дата смерти

После 1662

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1622

Отец: Чирков Юда (Юрка) Лазарев

Мать: не указана

поч. Юдки Чиркова, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Чирков Тихон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Чирков Дмитрий (Митка) Артемьев

Мать ребёнка: не указана

поч. подле Кордяги Пашковку речку, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Чирков Лука (Лучка) Артемьев

Мать ребёнка: не указана

поч. подле Кордяги Пашковку речку, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1663

Сын: Чирков Константин (Костка) Артемьев

Мать ребёнка: не указана

поч. подле Кордяги Пашковку речку, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. подле Кордяги Пашковку речку, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1662
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