Валевич (Охрименко) Валентина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1930
Дата смерти29.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1930
Отец: Охрименко Илья Иванович
Мать: Охрименко Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Валевич Григорий Иванович
Отец ребёнка: Валевич Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Валевич Александр Михайлович
Отец ребёнка: Валевич Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Валевич Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Валевич Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
29.11.1995
Новый Быт, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область