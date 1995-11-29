Валевич (Охрименко) Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валевич (Охрименко) Валентина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1930

Дата смерти

29.11.1995

Пол

Женский

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1930

Отец: Охрименко Илья Иванович

Мать: Охрименко Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Валевич Григорий Иванович

Отец ребёнка: Валевич Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Валевич Александр Михайлович

Отец ребёнка: Валевич Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Валевич Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Валевич Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
29.11.1995
Новый Быт, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
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