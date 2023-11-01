Клейменова (Жигунова) Олеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейменова (Жигунова) Олеся

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1983

Отец: Жигунов Сергей

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
04.03.2002

Дочь: Яна Владиславна

Отец ребёнка: Карханов Владислав

Рождение ребёнка
2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клейменов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карина

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Развод
Неизвестно

Муж: Клейменов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клейменов Алексей

Развод
Неизвестно

Муж: Карханов Владислав

Развод
Неизвестно

Муж: Карханов Владислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карханов Владислав

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