Клейменова (Жигунова) Олеся
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1983
Отец: Жигунов Сергей
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
04.03.2002
Дочь: Яна Владиславна
Отец ребёнка: Карханов Владислав
Рождение ребёнка
2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клейменов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Развод
Неизвестно
Муж: Клейменов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клейменов Алексей
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно