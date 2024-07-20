Филатов Анатолий Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Анатолий Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1958

Дочь: Иванова Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Филатова Надежда Александровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Челябинск

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