Филатов Анатолий Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1958
Дочь: Иванова Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Филатова Надежда Александровна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Челябинск