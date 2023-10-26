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Каширина (Гринёва) Татьяна Викторовна
Каширина (Гринёва) Татьяна Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.12.1982
Пол
Женский
Отец
Гринёв Виктор Зиновьевич
1953 г.р.
Мать
Гринёва Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1982
Отец:
Гринёв Виктор Зиновьевич
Мать:
Гринёва Мария
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