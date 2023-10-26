Каширина (Гринёва) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширина (Гринёва) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1982

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1982

Отец: Гринёв Виктор Зиновьевич

Мать: Гринёва Мария

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