Бородихин Михаил Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Бородихин Василий Ермолаев
Мать: Бородихина ?
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Бородихин Михаил Михайлов
Мать ребёнка: Бородихина Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Бородихин Василий Михайлов
Мать ребёнка: Бородихина Анастасия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно