Бородихин Михаил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородихин Михаил Васильев

Бородихин Михаил Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Бородихин Василий Ермолаев

Мать: Бородихина ?

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Бородихин Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Бородихина Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Бородихин Василий Михайлов

Мать ребёнка: Бородихина Анастасия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородихина Анастасия Васильева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close