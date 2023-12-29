Елисеева (Егорнова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Егорнова) Елена Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

27.04.1882

Дата смерти

После 1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
29.04.1907

Муж: Елисеев Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
09.05.1914

Дочь: Закрутаева (Елисеева) Кира Фёдоровна

Отец ребёнка: Елисеев Фёдор Сергеевич

Смерть
После 1943

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