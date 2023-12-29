Елисеева (Егорнова) Елена Николаевна
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения27.04.1882
Дата смертиПосле 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
29.04.1907
Рождение ребёнка
09.05.1914
Дочь: Закрутаева (Елисеева) Кира Фёдоровна
Отец ребёнка: Елисеев Фёдор Сергеевич
Смерть
После 1943