Мелконян Акоб Вараздатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелконян Акоб Вараздатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мелконян Вараздат Акобович

Мать: Гюло

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелконян Анаит Акобовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелконян Вараздат Акобович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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