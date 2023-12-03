Мелконян Акоб Вараздатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мелконян Вараздат Акобович
Мать: Гюло
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелконян Анаит Акобовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелконян Вараздат Акобович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно