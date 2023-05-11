Литвинова Дарья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1930
Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуся Дмитриевна
Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно