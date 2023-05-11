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Литвинова Дарья Алексеевна

Место рождения

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.08.1930

Сын: Литвинов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий Николаевич

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуся Дмитриевна

Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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