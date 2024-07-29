Матрона Максимова
Место рождения
Дата рождения11.10.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1838
Отец: Максим Иоакимов
Мать: Наталия Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Михайлов
Рождение ребёнка
15.05.1945
Дочь: Параскева Семенова
Отец ребёнка: Семен Михайлов
г.Москвы, Сретенскаго Сорока въ Преображенской, что во Спаской, церкви. 6 ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ВО СПАССКОЙ.
Смерть
Неизвестно