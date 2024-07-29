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Матрона Максимова

Место рождения

Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

11.10.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1838

Отец: Максим Иоакимов

Мать: Наталия Николаева

Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Михайлов

Рождение ребёнка
15.05.1945

Дочь: Параскева Семенова

Отец ребёнка: Семен Михайлов

г.Москвы, Сретенскаго Сорока въ Преображенской, что во Спаской, церкви. 6 ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ВО СПАССКОЙ.
Смерть
Неизвестно

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