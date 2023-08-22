(Орлова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Орлов Павел
Мать: Анастасия
Развод
Неизвестно
Муж: Григорьев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беремеш Татьяна
Отец ребёнка: Григорьев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иммамалиев Владимир
Отец ребёнка: Иммамалиев Низаметдин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2016