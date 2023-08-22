(Орлова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Орлова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Орлов Павел

Мать: Анастасия

Развод
Неизвестно

Муж: Григорьев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беремеш Татьяна

Отец ребёнка: Григорьев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иммамалиев Владимир

Отец ребёнка: Иммамалиев Низаметдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иммамалиев Низаметдин

Смерть
2016
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