Цветынин Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цветынин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цветынин Матвей Фёдорович
Мать ребёнка: Цветынина Домна Никитична
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: (Цветынина) Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Цветынина Домна Никитична
Рождение ребёнка
До 1825
Дочь: (Цветынина) Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Цветынина Домна Никитична
Смерть
Неизвестно