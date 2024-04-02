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Гаранин Иван Кузьмич

Место рождения

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Гаранин Кузьма Иванович

Мать: Гаранина Федора Фроловна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Гаранин Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Гаранина Анастасия Евсеевна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Гаранин Филипп Иванович

Мать ребёнка: Гаранина Анастасия Евсеевна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.08.1850

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Гаранина Анастасия Евсеевна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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