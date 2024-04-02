Гаранин Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Гаранин Кузьма Иванович
Мать: Гаранина Федора Фроловна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гаранин Прокофий Иванович
Мать ребёнка: Гаранина Анастасия Евсеевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Гаранина Анастасия Евсеевна
Рождение ребёнка
?.08.1850
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Гаранина Анастасия Евсеевна
Смерть
Неизвестно