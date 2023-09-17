Тухто Денис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухто Денис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1979 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.2016

Дочь: Тухто Ксения Денисовна

Мать ребёнка: Тухто Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
06.02.2019

Сын: Тухто Иван Денисович

Мать ребёнка: Тухто Елена Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тухто Елена Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тухто Елена Сергеевна

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