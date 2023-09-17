Тухто Денис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.2016
Дочь: Тухто Ксения Денисовна
Мать ребёнка: Тухто Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
06.02.2019
Сын: Тухто Иван Денисович
Мать ребёнка: Тухто Елена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тухто Елена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тухто Елена Сергеевна