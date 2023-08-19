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Губонин Афанасий Иванович

Место рождения

Мягченки, Копыревщинская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Мягченки, Копыревщинская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1919

Сын: Губонин Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Мягченки, Копыревщинская волость, Духовщинский уезд
Призыв на военную службу
06.07.1941
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Военная награда
18.01.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно
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