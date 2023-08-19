Губонин Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1919
Сын: Губонин Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Призыв на военную службу
06.07.1941
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Военная награда
18.01.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно