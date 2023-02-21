Нагель Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагель Екатерина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1930

Дочь: Панькова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Нагель Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Ольга Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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