(Рогозина) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Рогозин Никифор

Отец ребёнка: Рогозин Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Георгий

Смерть
Неизвестно
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