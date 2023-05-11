Ермаков Никита Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.04.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1885
Рождение ребёнка
25.12.1911
Дочь: Стрельцова Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Ермакова Мария Сидоровна
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
05.07.1914
Мать ребёнка: Ермакова Мария Сидоровна
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ермаков Александр Никитич
Мать ребёнка: Ермакова Мария Сидоровна
Орловка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Никитична
Мать ребёнка: Ермакова Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ермакова Мария Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермакова Мария Сидоровна
Место жительства
Неизвестно
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Смерть
Неизвестно