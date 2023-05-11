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Ермаков Никита Алексеевич

Место рождения

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

02.04.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1885

Отец: Ермаков Алексей Захарович

Мать: Ермакова Мария Андреевна

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.12.1911

Дочь: Стрельцова Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Ермакова Мария Сидоровна

д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
05.07.1914

Сын: Ермаков Сергей Никитич

Мать ребёнка: Ермакова Мария Сидоровна

д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
1921

Сын: Ермаков Александр Никитич

Мать ребёнка: Ермакова Мария Сидоровна

Орловка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Никитична

Мать ребёнка: Ермакова Мария Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Борис Никитич

Мать ребёнка: Ермакова Мария Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Мария Сидоровна

Место жительства
Неизвестно
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Смерть
Неизвестно
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