Старков Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарков Иван Андреевич

Старков Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1988

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1988

Отец: Старков Андрей

Мать: Старкова Анна Дмитриевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close