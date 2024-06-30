Белоножко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоножко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: (Сундукова) Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сундукова) Лариса

Рождение ребёнка
29.03.1965

Дочь: Январёва (Белоножко) Светлана

Мать ребёнка: (Сундукова) Лариса

Смерть
Неизвестно

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