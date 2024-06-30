Белоножко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: (Сундукова) Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Сундукова) Лариса
Рождение ребёнка
29.03.1965
Дочь: Январёва (Белоножко) Светлана
Мать ребёнка: (Сундукова) Лариса
Смерть
Неизвестно