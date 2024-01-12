Заблоцкая (Федоренко) Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заблоцкая (Федоренко) Анна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1973

Отец: Федоренко Анатолий Васильевич

Мать: Федоренко Валентина Остаповна

Рождение ребёнка
19.08.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Евгений Николаевич

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Бракосочетание
15.09.2006

Муж: Заблоцкий Дмитрий Валерьевич

Рождение ребёнка
10.08.2007

Дочь: Заблоцкая Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Заблоцкий Дмитрий Валерьевич

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