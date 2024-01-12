Заблоцкая (Федоренко) Анна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1973
Рождение ребёнка
19.08.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Евгений Николаевич
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Бракосочетание
15.09.2006
Рождение ребёнка
10.08.2007
Дочь: Заблоцкая Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Заблоцкий Дмитрий Валерьевич