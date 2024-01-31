Коротеева (Громова) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротеев Александр Игнатьевич
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Рождение ребёнка
Около 1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротеев Александр Игнатьевич
Смерть
1943
Причина смерти: Сердечный приступ