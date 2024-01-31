Коротеева (Громова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротеева (Громова) Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротеев Александр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротеев Александр Игнатьевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротеев Александр Игнатьевич

Смерть
1943
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Причина смерти: Сердечный приступ

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