Марченко (Паштала) Ксения Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Паштала) Ксения Косьмина

Место рождения

Загребелье, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паштала Косьма Исидоров

Мать: не указана

Загребелье, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.12.1889 ст.

Дочь: Марченко Мелания Даниловна

Отец ребёнка: Марченко Даниил Никифоров

Загребелье, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.01.1892 ст.

Дочь: Марченко Ксения Даниловна

Отец ребёнка: Марченко Даниил Никифоров

Загребелье, Полтавська область
Рождение ребёнка
24.10.1894 ст.

Сын: Марченко Афанасий Данилович

Отец ребёнка: Марченко Даниил Никифоров

Загребелье, Полтавська область
Рождение ребёнка
09.12.1899 ст.

Дочь: Марченко Анна Даниловна

Отец ребёнка: Марченко Даниил Никифоров

Загребелье, Полтавська область
Рождение ребёнка
22.07.1905 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Даниил Никифоров

Загребелье, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Даниил Никифоров

Загребелье, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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