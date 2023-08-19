Марченко (Паштала) Ксения Косьмина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Паштала Косьма Исидоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1889 ст.
Дочь: Марченко Мелания Даниловна
Отец ребёнка: Марченко Даниил Никифоров
Рождение ребёнка
19.01.1892 ст.
Дочь: Марченко Ксения Даниловна
Отец ребёнка: Марченко Даниил Никифоров
Рождение ребёнка
24.10.1894 ст.
Сын: Марченко Афанасий Данилович
Отец ребёнка: Марченко Даниил Никифоров
Рождение ребёнка
09.12.1899 ст.
Дочь: Марченко Анна Даниловна
Отец ребёнка: Марченко Даниил Никифоров
Рождение ребёнка
22.07.1905 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марченко Даниил Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно