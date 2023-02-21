Шардин Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шардин Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шардин Андрей Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шардин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Шардина Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирдеменева Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Шардина Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шардина Татьяна Дмитриевна

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