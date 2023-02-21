Шардин Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шардин Андрей Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шардин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Шардина Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирдеменева Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Шардина Татьяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно