Кальвинковская Александра Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кальвинковская Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кальвинковская Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Кальвинковский Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальвинковский Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Кальвинковский Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальвинковский Андрей Николаевич

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