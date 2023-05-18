(Высочанска) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Высочанска) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1846

Сын: Чорный Даниил Данилович

Отец ребёнка: Чорный Даниил Васильевич

Купновичи, Львівська область
дом 90
Рождение ребёнка
19.10.1848

Сын: Чорный Дмитрий Данилович

Отец ребёнка: Чорный Даниил Васильевич

Купновичи, Львівська область
дом 90
Рождение ребёнка
12.10.1850

Сын: Чорный Михаил Данилович

Отец ребёнка: Чорный Даниил Васильевич

Купновичи, Львівська область
дом 90
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чорный Даниил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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