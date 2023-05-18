(Высочанска) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1846
Отец ребёнка: Чорный Даниил Васильевич
дом 90
Рождение ребёнка
19.10.1848
Отец ребёнка: Чорный Даниил Васильевич
дом 90
Рождение ребёнка
12.10.1850
Отец ребёнка: Чорный Даниил Васильевич
дом 90
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно