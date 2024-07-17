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Русов Сергей Андреевич

Место рождения

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Андрей Ефимов

Мать: Васса Ефимова

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русова Пераскева Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Русов Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Русова Пераскева Антоновна

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Русов Леонтий (Лаврентий) Сергеевич

Мать ребёнка: Русова Пераскева Антоновна

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.03.1895

Сын: Русов Гаврил Сергеевич

Мать ребёнка: Русова Пераскева Антоновна

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Русова) Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Русова Пераскева Антоновна

Смерть
1923

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