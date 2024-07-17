Русов Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Андрей Ефимов
Мать: Васса Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Русова Пераскева Антоновна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Русов Леонтий (Лаврентий) Сергеевич
Мать ребёнка: Русова Пераскева Антоновна
Рождение ребёнка
15.03.1895
Мать ребёнка: Русова Пераскева Антоновна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Русова) Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Русова Пераскева Антоновна
Смерть
1923