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Вершинин Савватей Андреев
Вершинин Савватей Андреев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Вершинин Андрей Ильин
1825 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Вершинин Андрей Ильин
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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