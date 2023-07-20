Зорев Герасим? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорев Герасим? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сульянова ? ?

Мать ребёнка: Зорева ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорев Михаил? Герасимович

Мать ребёнка: Зорева ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорев Петр Герасимович?

Мать ребёнка: Зорева ? ?

Работа или профессия
Неизвестно
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